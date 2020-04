Amira Pocher (27) als Stand-up-Komikerin? Die Ehefrau von Oliver Pocher (42) wollte vor einigen Jahren offenbar mal Bühnenluft schnuppern. Bei einem Auftritt ihres Liebsten holte Oli sie einfach für ein spontanes Stand-up-Programm auf die Bühne. Davon postete der 42-Jährige jetzt einen kurzen Clip auf Instagram – sehr zum Leidwesen seiner Frau. Ihr scheint der kleine Ausflug in die Comedy-Welt mittlerweile nämlich unangenehm zu sein. "Ich will die Scheidung!", meckert sie in seiner Insta-Story.

