Lio Claßen (1) sorgt für supersüße Unterbrechungen im neuen YouTube-Video seiner Eltern! Seit wenigen Wochen ist der Sohn von Bibi (27) und Julian Claßen (26) ein großer Bruder. Seine kleine Schwester Emily umsorgt der Blondschopf seitdem ganz rührend. Doch manchmal möchte der Eineinhalbjährige auch die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern haben – das zeigt sich nun in einem Clip der Webstars: Als Bibi ihren Fans das Babyzimmer ihrer Tochter präsentieren will, funkt Lio immer wieder dazwischen und zerrt Mama und Papa wiederholt in seinen eigenen Raum!

