Calvin Kleinen hat gerade sein Musikvideo zu seinem Temptation Island-Song "Verführung" veröffentlicht. Der Muskelmann ist aktuell in der zweiten Staffel der Fremdflirtshow zu sehen und testet dort, wie treu er seiner Partnerin Pia Peukmann ist. Zwei Verführerinnen machen es ihm dabei besonders schwer: Roxy und Jacky. Schon in der Villa sei er auf die Idee gekommen, seine Erfahrungen in einem Song zu verarbeiten, wie er Promiflash berichtete. Für den dazugehörigen Videodreh nach dem Ende der Sendung überlegte er sich etwas Fieses: Er lud alle drei Ladys ein, ohne ihnen davon zu erzählen – und natürlich gab es Stress, wie Promiflash von Pia, Roxy und Jacky erfuhr. Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

