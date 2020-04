Andre Schiebler (28) und seine Frau genießen ihre Zweisamkeit! Seit 2017 geht der YouTuber schon mit Nicole durchs Leben. Und obwohl er in den sozialen Netzwerken schon des Öfteren Pärchenbilder hochgeladen hat, bekamen seine Follower das Gesicht seiner Partnerin noch nie zu Gesicht – und das soll auch so bleiben. Aber den Rest von seiner Nicole zeigt der Webstar nur zu gerne. Und bei dem neusten Pic präsentiert die sich verdammt sexy.

Achtung, dieses Foto ist verdammt heiß, denn Andre und Nicole gewähren Einblick in ihr Schlafzimmer. Das ehemalige ApeCrime-Mitglied liegt mit nacktem Oberkörper auf dem Bett, während seine Liebste auf ihm sitzt – und das lediglich mit einem knappen weißen Bikini bekleidet. Den Usern gefällt's. "Das sieht so erotisch aus", schwärmte ein Follower in den Kommentaren.

Damit steht wohl außer Frage: Privat könnte es für den Blondschopf nicht besser laufen. Aber wie sieht es beruflich aus? Im vergangenen Dezember verkündete er das Aus seines YouTube-Kanals ApeCrime, den er mit Jan Meyer (29) und Cengiz Dogrul (29) betrieben hatte. Er veröffentlicht nur noch unter dem Namen Anderson eigene Videos, in denen auch seine Frau oft eine Rolle spielt. Sie sind mittlerweile also privat und beruflich ein Team – und Andre scheint es damit bestens zu gehen.

Instagram / andreschiebler YouTube-Star Andre Schiebler mit seiner Frau Nicole (l.)

Instagram / andreschiebler Nicole und Andre Schiebler im März 2019

Instagram / cen Die ApeCrime-Stars Andre, Cengiz und Jan



