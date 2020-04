Ennesto Monté (45) hatte bei Promis unter Palmen pikanten Gesprächsbedarf! In der neuen TV-Show, in der verschiedene mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten um 100.000 Euro kämpfen, hatte der Ex von Helena Fürst (46) nur einen kurzen Auftritt – denn nach der ersten Folge musste er seine Sachen packen. Seine kurze Zeit in der Sendung nutzte der Partysänger aber bestens aus: Wie Ennesto im Promiflash-Interview offenbarte, plauderte er in der Show dauernd über seinen Penis!

Vor gut einem Jahr hatte sich der Reality-Star sein bestes Stück mit Eigenfett vergrößern lassen. Das offenbar üppige Geschlechtsteil sorgte in der TV-Show nun für eine Menge Redebedarf, wie Ennesto Promiflash verriet: "Wir haben verdammt viel darüber gesprochen, tagelang. Ich habe auch den Vorschlag gemacht, dass man die Show 'Penis unter Palmen' nennen könnte. In der Zeit, wo ich da war, gab es nur dieses Thema!" Er habe alle Nachfragen seiner Mitstreiter mit Freude beantwortet: "Ich habe dabei immer gelacht!"

Sein Glied sei jedoch nicht sein einziges Gesprächsthema gewesen: "Ich war sehr aktiv an den drei Tagen. Aber das ist auch kein Problem für mich, dass da nicht mehr gezeigt wurde!", sagte der 45-Jährige. Das wolle er in zukünftigen Shows nachholen.

SAT.1 / Richard Hübner Ennesto Monté, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, TV-Bekanntheit

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017



