Jake Paul (23) leidet an Liebeskummer! Der YouTuber berichtete vor wenigen Tagen beiläufig in einem Vlog seines Bruders Logan (25), dass ihn seine Freundin Julia Rose sitzengelassen hat. Dabei waren die beiden noch gar nicht lange offiziell zusammen: Erst Ende März hat er die Beziehung mit dem Nackt-Model auf Instagram mit einem Knutsch-Foto bestätigt. Mit der Trennung scheint sie dem Blondschopf nun das Herz gebrochen zu haben. Immerhin fleht er sie in dem YouTube-Clip an, es sich noch einmal zu überlegen. "Julia, wenn du das siehst, bitte nimm mich zurück!", sagt er in dem Video traurig in die Kamera.

