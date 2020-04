Oliver Pocher (42) legt schon wieder nach! Der Comedian zieht seit Wochen öffentlich über einige Influencer her. Auch Sarah Harrison (28) hat schon für den einen oder anderen Gag herhalten müssen. Und nun taucht die Netz-Beauty in dem neuesten Instagram-Video von Oli auf. Neben weiterer Kritik für ihr Verhalten in den sozialen Medien kramt der Entertainer auch ein altes Foto aus Sarahs Bachelor-Zeiten hervor.

