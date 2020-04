Einen ehemaligen 007-Agenten bringt so schnell nichts aus der Form! Pierce Brosnan (66) hatte von 1995 bis 2002 in insgesamt vier Filmen James Bond verkörpert. Für diese Rolle war der Hollywood-Star körperlich bis an seine Grenzen gegangen. Dass sich das aber alles bis heute bezahlt gemacht hat, bewies der Schauspieler erst vor wenigen Tagen: Immer noch ziemlich gut in Form genoss Pierce jetzt einen Tag am Meer!

Paparazzi erwischten den 66-Jährigen vor Kurzem am Strand von Hawaii. In einer lässigen Badehose erfrischte sich der Leinwandheld im kühlen Nass. Dass der Familienvater mittlerweile nicht mehr den gestählten Sixpack aus "James Bond"-Zeiten hat, ist zu erkennen – doch Pierce wirkt immer noch äußerst frisch und athletisch.

Doch wie hält sich ein ehemaliger Kino-Agent überhaupt fit? Offensichtlich mit ganz viel Fahrradfahren. Pierce und seine Frau Keely Shaye Smith wurden schon des Öfteren auf ihren Drahteseln gesichtet. Im vergangenen Jahr hatten die beiden eine kleine Tour am Zuma Beach in Kalifornien gemacht und wurden dort von Fotografen abgelichtet.

Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan im November 2002

Anzeige

MEGA Pierce Brosnan im April 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith in Malibu



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de