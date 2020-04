Seit seiner Kindheit leidet Jan Zimmermann an Tourette. Doch der Rheinländer nimmt sein Leiden mit Humor: Sein Syndrom bekommt eine eigene Identität und wird liebevoll Gisela getauft. Gemeinsam mit Freund Tim erstellte er den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf. Das Duo teilt gewöhnliche Aufnahmen aus Jans Alltag – und das mit Erfolg! Inzwischen hat der Channel nicht nur über 1,8 Millionen Follower, sondern die Clips landen auch regelmäßig in den YouTube-Trends. Doch wie kam es zu diesem Erfolg? "Es ist halt ein ganz neuer Content gewesen, den es so in YouTube Deutschland vorher noch nicht gegeben hat", erklärte Jan gegenüber Promiflash.

