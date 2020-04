Jan Leyk (35) packt über seine intime Vergangenheit mit Anne Wünsche (28) aus! In einem Livestream auf Instagram gemeinsam mit Amira (27) und Oliver Pocher (42) verriet der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller überraschend: "Ich hatte was mit der, ja. Es tut mir leid." Dem lachenden Paar erklärte er dann: "Ja, es ist so! Vor acht Jahren habe ich der Anne Wünsche ordentlich was vor die Badehose geknallt." Warum er die Geschichte ausgerechnet jetzt auspackt? Das erfahrt ihr in unserem Video!

