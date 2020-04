Könnte es bei Big Brother nun bald den ersten Sex geben? Bisher kam es in der TV-Show noch nicht zu einem nackten Allerlei unter der Bettdecke – doch die ersten Gefühle sind definitiv schon im Spiel. So kuschelten sich auch schon Vanessa und Denny Heidrich vor einigen Tagen total vertraut aneinander. Doch könnte es für Gina Beckmann sogar bald noch intimer werden?

Tatsächlich scheinen gleich zwei Männer um die Aufmerksamkeit der Blondine zu buhlen. Tim hatte schon zuvor im Sprechzimmer gestanden, dass er ziemlich angetan sei von ihr. Doch auch Cedrics Interesse scheint auf einmal geweckt zu sein. Als die 19-Jährige ihm gestand, dass sie ihn von allen Bewohnern am attraktivsten finde, antwortete er frei heraus: "Komm, wir gehen ins Schlafzimmer." Einer müsse in seinen Augen doch endlich mal Sex hier drin haben. Zu einem Schäferstündchen ließ sie sich allerdings nicht hinreißen – zumindest bis jetzt nicht.

Während Cedric in die Offensive ging, macht sich Tim keine großen Hoffnungen, bei Gina landen zu können: "Ich sehe Gina an und denke: was für ein tolles Mädchen. Aber ich weiß auf der anderen Seite genau, das wird nichts. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen", fand er.

© SAT.1 Philipp und Gina bei "Big Brother"

Sat.1 Cedric und Gina bei "Big Brother"

Sat.1 Tim bei "Big Brother" 2020



