Micaela Schäfer (36) steht zu ihrem Liebesleben wie kaum eine andere in Deutschland! Das beweist die Nacktschnecke beinahe bei jedem Interview oder TV-Auftritt. Immer wieder spricht sie über das Thema Sex und hatte 2014 sogar verraten, dass sie bis dato schon mit 50 bis 100 Männern ihren Spaß hatte. Doch wo verbringt die Beauty gerne ihre Schäferstündchen? Sie betreibt am liebsten Matratzensport!

In einem Gespräch mit Promiflash verriet Micaela: "Ich bin ja gar nicht so ein Freak, der an verschiedenen Orten Sex hat und das toll findet." Daran habe sie überhaupt kein Interesse. "Mich reizt eher: 'Mit wem habe ich Sex?' – und nicht: 'Wo habe ich Sex?'" Das Erotikmodel sei in dem Punkt ganz "langweilig" und erklärte: "Ich habe am liebsten im Bett Sex. Das finde ich am komfortabelsten."

Das Liebesspiel an öffentlichen Orten bietet für den ein oder anderen vor allem deshalb einen großen Reiz, da die Gefahr besteht, von anderen entdeckt zu werden – das schreckt Micaela dagegen total ab: "Erwischt werden, finde ich auch ganz schlimm! Ich bin eh so ein Angsthase und will immer alles nach Vorschrift machen." Ihr erstes Mal habe sie allerdings trotzdem in einem Auto gehabt!

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im September 2019

Getty Images Micaela Schäfer im Dezember 2016 in Köln

Getty Images Micaela Schäfer im Mai 2013 in München



