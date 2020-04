Bastian Yotta (43) bezieht Stellung! In einem Video, das seit wenigen Stunden im Netz kursiert, hört man den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer abfällig über Frauen reden. Vor allem eine "A******ck"-Aussage wird gerade heftig kritisiert. Auch Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Aurelio Savina (42) prangerte den Wahlamerikaner bereits öffentlich für seine Worte an. Doch was steckt wirklich hinter dem pikanten Clip? Im Gespräch mit Promiflash stellt Bastian klar: Die Aussage sei völlig aus dem Kontext gerissen.

"In diesem Video sieht man ganz klar, dass daran herumgeschnitten wurde. Wer mein Coaching kennt, der weiß, dass ich im Zuge dessen verschiedene Männer-Typen durchdiskutiere." erklärt der 43-Jährige die Aufnahme gegenüber Promiflash. Er bediene sich dabei ironischen und sarkastischen Mitteln und habe direkt danach mehrfach darauf hingewiesen, dass Frauen ehrlich und mit Respekt zu behandeln seien. Die Person, die das Video in Umlauf gebracht hat, sei Basti bereits seit Längerem bekannt. "Das geht schon seit Jahren so. Aber je mehr ich im Fokus der Öffentlichkeit bin, wie jetzt durch Promis unter Palmen, desto mehr Unwahrheiten werden über mich verbreitet", meint er.

Obwohl sich der TV-Star keiner Schuld bewusst ist, wolle er trotzdem ganz öffentlich ausdrücken, wie leid ihm die ganze Sache tue: "Dennoch möchte ich mich bei allen, denen diese Inhalte aufgestoßen sind, entschuldigen." Auch wenn er in der Vergangenheit schon andere Seiten von sich gezeigt hätte, habe er mittlerweile aus Fehlern gelernt und sich zum Besseren gewandelt. "Aber klar wollen das manche auch mit vier Jahre alten, zurechtgeschnittenen Videos kaputt machen. Sicherlich war ich nicht immer perfekt und habe früher Sachen gesagt, die ich heute anders sehe, aber jeder der mich auf Instagram oder im TV sieht, erkennt auch meinen Wandel. Leider wollen meine Hater immer wieder am alten Protz-Yotta festhalten", erläutert der Unternehmer.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Splash News Bastian Yotta im April 2018



