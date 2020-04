Ja, auch eine Daniela Katzenberger (33) hat so ihre Problemzönchen. Eigentlich ist die Katze schon seit einigen Monaten ziemlich sportlich unterwegs und kann stolz auf ihren Körper sein. Hier und da kommt aber auch bei der Frau von Lucas Cordalis (52) der Figur-Frust durch. Und Dani wäre nicht Dani, wenn sie diese spontanen Gefühlsausbrüche nicht mit ihren Fans teilen würde. In einer neuen Folge von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca lässt die Protagonistin ihrem Ärger über angebliche figürliche Mankos freien Lauf.

In der Serie, die das Leben der Familie Katzenberger/Cordalis begleitet, steht für Dani und Lucas ein ganz besonderer Abend an. Das Ehepaar absolviert einen seiner wenigen Red-Carpet-Auftritte auf der McDonald's Benefiz Gala in München. Dafür möchte sich die Kultblondine natürlich standesgemäß in Schale werfen, stößt dabei allerdings auf das eine oder andere Hindernis: "Ich hab immer das Problem, dass es (das Kleid, Anm. d. Red.) mir entweder am Arsch zu klein ist oder an den Hupen." Vor allem über ihre Cellulite ärgert sich die Mutter einer vierjährigen Tochter – und weiß auch genau, wem sie dafür die Schuld geben kann: "Ich hab auch genetisch voll die Arschkarte, ich komme eher nach meiner Mutter. Wir haben alle so ein bisschen Fettknie und Cellulite."

Gatte Lucas kann über diese angeblichen Problemchen nur schmunzeln. "Meine Frau ist, war und wird auch immer sexy sein", betont der Sänger. Selbst, als seine Liebste während der Schwangerschaft mit Tochter Sophia (4) 90 Kilo gewogen habe, habe er sie hübsch gefunden.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" Mittwoch, 8. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger, Sophia Cordalis und Iris Klein

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der McDonald's Benefiz Gala in München



