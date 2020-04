Das Rätselraten hat bald ein Ende: Spätestens in zwei Wochen sind alle Figuren bei The Masked Singer enttarnt – am 28. April findet das große Finale der Rateshow statt. Bevor es so weit ist, singen noch fünf Charaktere im kommenden Semifinale um den Einzug in die letzte Folge. Bereits raus aus der Show ist Rebecca Immanuel – die Schauspielerin war in das Kostüm der Göttin geschlüpft. Wen sieht die ehemalige "Edel & Starck"-Darstellerin nun vorne?

Im Interview mit Promiflash betonte sie: "Ich drücke allen, allen, allen die Daumen. Alle, die dabei sind, haben echt Arsch in der Hose. Das ist so mutig, das ist wirklich toll." Darüber hinaus seien alle Kostüme wahre Kunstwerke. "Aber tatsächlich, mein persönlicher Favorit, sowohl vom Kostüm als auch von der Performance – nicht jedes Kostüm kann alles machen, wie man bei der Göttin gemerkt hat – ist das Faultier. Die Stimme haut mich wirklich aus den Latschen", sagte Rebecca im Interview. Wenn man sich die Figur anschaut, sei man gleich in einer anderen Welt.

Aber wer könnte im Kostüm des Faultiers stecken? Die Mehrheit der Zuschauer ist sich sicher, dass es Stefan Raab (53) ist! In der ProSieben-App zur Show tippen 44,1 Prozent der User auf den Entertainer. Auf dem zweiten Platz befindet sich Sasha (48): 26,6 Prozent glauben, dass der Sänger das Faultier ist.

