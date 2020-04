Nackte Tatsachen bei Daniela Katzenberger (33)! Wer der Meinung ist, dass die Influencerin bereits auf Social Media tiefe Einblicke in ihren Alltag gewährt, wird bei der brandneuen Folge ihrer Reality-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" große Augen machen. In der Episode bereitet sich die Autorin auf einen Red-Carpet-Auftritt vor, was sich allerdings schwierig gestaltet: "Ich habe immer das Problem, dass es mir entweder am Arsch zu klein ist oder an den Hupen. Also irgendein Problem ist immer, ich habe immer so ein Arsch-Hupen-Problem". Bei der jüngsten Fashion-Krise handelt es sich um eine Panne in der südlichen Gegend: Danis Kleid geht nicht zu und prompt hat ganz Deutschland freie Sicht auf ihren knappen String! "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", Mittwoch 15. April um 20:15 Uhr bei RTL2.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de