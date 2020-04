Kino-Fans müssen jetzt ziemlich stark sein! Nachdem es sich in den vergangenen Wochen schon etwas abgezeichnet hatte, bewahrheitet sich die schlimmste Filmliebhaber-Befürchtung nun: Blockbuster wie Fast & Furious 9, "Die Minions 2" oder Mulan werden in diesem Jahr nicht mehr über die Leinwände flimmern. Auch der neue James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" wurde auf November 2020 verschoben. Promiflash fasst euch alle Kino-Highlights zusammen, die in diesem Jahr leider nicht mehr erscheinen.

