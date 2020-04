Diesem Liebespaar wird auch in Selbstisolation nicht langweilig! Sängerin Nicole Scherzinger (41) und Rugby-Spieler Thom Evans (35) haben im Januar nach einem längeren Versteckspiel und Gerüchten ihre Beziehung offiziell gemacht, indem sie gemeinsam über den roten Teppich der Golden Globes schritten. Jetzt sind solche Events fürs Erste abgesagt: Die Turteltauben verbringen ihre traute Zweisamkeit in häuslicher Quarantäne und tanzen heiße TikTok-Choreos.

Auf Twitter teilte die Scherzinger ein TikTok-Video von sich und ihrem Liebsten. In dem Filmchen tauschen sie die Rollen: Anfangs trägt Nicole Leo-Leggings und ein knappes, schwarzes Top, Thom eine kurze Sport-Hose, ein Tank-Top und eine Kappe. Kurz darauf ist der Brite wie seine Freundin gekleidet und sie wie er – ganz zur Freude ihrer Fans. Vor allem die schwarze Perücke des ehemaligen X Factor-Kandidaten inspirierte viele User zu belustigten Kommentaren. Nicole selbst schrieb zu dem Clip: "Die Quarantäne erreicht uns überhaupt nicht... Hier etwas zum Abschalten und Lachen während dieser Zeit. Wir lieben euch."

Hat sie sich etwa von The Masked Singer inspirieren lassen? Zurzeit sitzt die 41-Jährige in der Jury der US-amerikanischen Version der beliebten TV-Show. Bei dem Rätselspaß performen Promi-Kandidaten in aufwendigen Kostümen auf der Bühne, während drei Juroren und die Zuschauer vor den Fernsehern fleißig versuchen, deren Identität zu erraten.

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, Januar 2020

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im März 2020

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke, Jury von "The Masked Singer"



