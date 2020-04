Nicolas Puschmann gibt Einblicke in seine extravaganten Beauty-Treatments! Im vergangenen Jahr war er der erste schwule deutsche Bachelor in der Kuppelshow Prince Charming. Und schon während der Sendung hielt der 29-Jährige nicht hinterm Berg damit, dass er sich die Kehrseite komplett enthaaren lässt. Da die Prozedur aber nicht ganz schmerzfrei ist, verrät Nico jetzt einen Trick: An seinen Po lässt er kein Wachs mehr – er setzt lieber auf sogenanntes Sugaring!

"Seit Neuestem lasse ich Anal-Waxing mit einer Zuckerpaste durchführen. Sugaring tut nicht ganz so weh wie Wachs", verriet Nicolas nun gegenüber Bild. Dass der TV-Krawattenverteiler über seine Hintern-Schönheitsbehandlungen spricht, ohne dabei rote Ohren zu bekommen, ist für den Partner von Lars Tönsfeuerborn nichts Besonderes: "Für mich ist das ein ganz normales Beauty-Treatment, das der Hygiene dient. Deshalb halte ich es für absolut normal, offen darüber zu sprechen."

Um das Thema Beauty im Intimbereich ging es unter anderem auch bei den Dates mit den Kandidaten bei "Prince Charming". So entführte Nicolas den Blondschopf Aaron Koenigs in dem Format zum Po-Dampfbad, das nicht nur der Reinigung dienen, sondern auch die Libido anfachen sollte. "Es fühlt sich an, als würde man sich mit dem Gesäß voraus über eine gerade geöffnete und frisch durchgelaufene Spülmaschine beugen", erinnerte er sich im Promiflash-Interview leicht enttäuscht.

