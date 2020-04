So schlüpfrig sind Ronald Schills (61) Bettgeschichten! Dass der ehemalige Politiker vor laufender Kamera kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um Sex geht, hat er bei Promis unter Palmen schon mehrfach bewiesen. Aus seinem Mitstreiter Tobias Wegener (27) versuchte er schon, ein paar intime Details seiner Romanze mit Janine Pink (33) herauszukitzeln. Nun packt Ronald zum ersten Mal auch über seine eigenen Erfahrungen mit Frauen aus!

"In meiner besten Zeit – damals als Senator – hatte ich 50 Premieren pro Jahr, also jede Woche eine neue Frau, weil ich so begehrt war wie ein Cornetto Erdbeer. Die Frauen reizt das Geld oder die Macht", prahlte Ronald nun in der vierten Folge der Reality-TV-Show. Vor allem das Hamburger Rathaus neben seiner Stammkneipe sei für so einige Schäferstündchen genutzt worden: "Da habe ich jede Nacht meine private Königin gekrönt und das edle Mobiliar entweiht", erinnerte sich der 61-Jährige zurück.

Mittlerweile habe er eine brasilianische Freundin in Rio de Janeiro – doch so ganz binden könne er sich nicht. "Locker liiert sind wir schon so fünf Jahre. Aber ich reise durch die ganze Welt und habe meinen Spaß und sie freut sich, wenn ich da bin", offenbarte Ronald.

