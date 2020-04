Immer mal wieder dürfen prominente Persönlichkeiten aller Bereiche bei GZSZ in Gastrollen schlüpfen. So kamen schon Ex-GNTM-Sternchen Brenda (26) oder auch Sänger Ross Antony (45) in der Daily vor. Aber was halten eigentlich die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler selbst davon? Bei Promiflash gesteht Sunny-Darstellerin Valentina Pahde (25): "Ich finde es cool, dass man anderen Leuten aus der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, bei uns mal stattzufinden, finde es aber trotzdem auch wichtig, dauerhaft schon richtige Schauspieler zu nehmen."

