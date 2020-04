Große Trauer um JayJay Jackpot: Die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse heißt, wurde im Netz durch ihre lustigen Erklärvideos zum Star. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings etwas ruhiger um die Blondine. Sie litt an gesundheitlichen Problemen und musste sich immer wieder in medizinische Behandlung begeben. Jetzt gab ihr Manager bekannt: JayJay ist nun mit gerade einmal 32 Jahren an Organversagen verstorben.



