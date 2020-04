Mehr als drei Monate war Sara Kulka (29) im Jahr 2012 für Germany's next Topmodel auf Reisen. Damals geriet die heutige Zweifach-Mutter in einige Situationen, die so eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Jetzt gibt Sara gegenüber Promiflash ein paar dieser Show-Geheimnisse preis. So bietet sie beispielsweise einen Einblick hinsichtlich der harten Regeln während der Castings. Wenn ein Model nicht die passenden Maße hatte, konnte es das Set gleich wieder verlassen.

