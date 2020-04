Der Zoff ist vorbei – Daniela Katzenberger (33) und ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (27) sind ganz offiziell wieder ein Herz und eine Seele! Die große Reunion konnte ihre Community am Mittwoch um 20:15 Uhr in der RTL2-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" verfolgen. Nachdem die Kultblondine der Dschungelcamp-Siegerin von 2018 einen Überraschungsbesuch abstattete, war der jahrelange Streit zwischen ihnen vergeben und vergessen. Promiflash verrät die YouTuberin nun: "Wir haben täglich Kontakt und es ist wie früher zwischen uns. Wir sind den ganzen Tag am Lachen zusammen. Wir hatten schon immer den gleichen Humor", freut sie sich über die Reunion. "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", Mittwoch 15. April um 20:15 Uhr bei RTL2.

