Dieses Bild entbehrt nicht einer gewissen Ironie! Aber erst einmal von vorne: Seit einigen Wochen hat Anne Wünsche (28) Stress mit ihrem Ex-Verlobten Henning Merten. Der Grund für den Zoff ist ihre gemeinsame Tochter Juna. Denn Henning verbietet der YouTuberin, diese im Netz zu zeigen. Das ging sogar so weit, dass Henning Anne per Anwaltsschreiben abmahnen ließ. Komisch nur, dass der Hobby-Musiker anscheinend kein Problem damit hat, wenn seine Freundin Denise Kappès (29) Bilder mit seiner Tochter im Web veröffentlicht...

Denn genau das hat das ehemalige Bachelor-Babe diese Woche getan! Auf ihrem Instagram-Account postete die Influencerin ein Bild, auf dem der Fokus zwar vor allem auf ihrem Sohn Ben gerichtet ist, im Hintergrund sind allerdings auch Hennings Töchter zu sehen: Links sitzt Miley, rechts Hennings ältester Spross Lea – und in der Mitte hat Juna Platz genommen, deren Gesicht auf dem Schnappschuss auch gut erkenntlich ist. Anlass für den Schnappschuss war Leas zehnter Geburtstag. Doch warum erlaubt Henning Denise, seine Tochter zu zeigen, während er dies seiner Ex Anne verbietet?

In einer früheren Instagram-Story mutmaßte Anne, Hennings "wahre" Absicht hinter der Abmahnung und dem Verbot zu kennen: "Wieder mal ein Versuch, mich ganz klein zu drücken! Das geht nämlich überhaupt nicht um Juna, das ist wieder an mich gerichtet." Schließlich hätten sie damals zusammen entscheiden, ihre Kinder in der Öffentlichkeit zu zeigen.

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna

Instagram / denise_kappes Miley Merten, Ben-Matteo Kappés, Juna Merten und Lea

YouTube / Anne wünsche Henning Merten und Anne Wünsche



