In einem neuen TikTok-Video sehen Bill Kaulitz (30)' Beine extrem grazil aus! Der Tokio Hotel-Frontmann vertreibt sich die Zeit in der häuslichen Isolation gerne mit dem Drehen lustiger Videos. Unter anderem hatte er sich dafür sogar mit seinem Zwillingsbruder Tom (30) für eine Tanzeinlage zusammengetan. In einem neuen Clip bekommt er zwar keine Unterstützung von dem Gitarristen, dafür aber von dessen Frau Heidi Klum (46): Der Sänger leiht sich nämlich die Beine des Models aus!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de