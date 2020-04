Oje, wie peinlich! Birgit Schrowange (62) packte kürzlich eine besonders unangenehme Sexspielzeug-Story aus! Eigentlich genießt die Moderatorin seit einigen Wochen den wohlverdienten Ruhestand – ihren Job bei "Extra" überließ die 62-Jährige nach einem stolzen Vierteljahrhundert Ende 2019 endgültig Nazan Eckes (43). Für ein Netz-Format, in dem sie unter anderem mit ihrer Kollegin Motsi Mabuse (39) per Video-Chat plaudert, kehrte sie neulich kurz auf den Bildschirm zurück: Dabei erinnerte sich Birgit an eine Geschichte mit einem Dildo mitten in New York...

Bei der gemütlichen YouTube-Plauderrunde namens "Lasst uns reden, Mädels!" verriet das TV-Gesicht, dass sie und ihre Managerin vor einiger Zeit einen gemütlichen Spaziergang durch die amerikanische Metropole gemacht haben – und dabei wollte Birgit sie mit einem Dildo in Verlegenheit bringen. Im Alleingang machte sie sich dann auf den Weg in einen Sexshop und trat mit einem Penis-Ersatz in der Hand wieder aus dem Laden. "Und dann stand ich mit dem Dildo auf der Fifth Avenue und schrie über die Straße: 'Cleo, guck mal, soll ich dir den zu Weihnachten schenken?'", erzählte die gebürtige Sauerländerin.

Aber damit sollte die Anekdote noch nicht enden! Denn genau im richtigen Moment traf Birgit auf deutsche Fans, als sie mit dem Dildo auf der belebten Straße stand: "Dann war da so ein Ehepaar und die kamen dann auch auf mich zu und fragten: 'Ach, sind sie nicht die Frau Schrowange? Können wir ein Selfie machen?' Und ich stand da mit dem Dildo in der Hand!" Damit ging der Streich an ihrer Managerin natürlich gehörig nach hinten los.

Anzeige

Getty Images Birgit Schrowange beim Deutschen Kosmetikpreis in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange, Moderatorin

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de