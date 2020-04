Bei Promis unter Palmen überrascht Tobias Wegener (27) mit einem Einblick in seine Kindheit! Der Ex-Promi Big Brother-Kandidat kämpft in der neuen Show gegen Stars wie Carina Spack (23) um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. In der vierten Folge sucht er ein Gespräch mit seinem Mitstreiter Matthias Mangiapane (36) auf und erzählt ihm ganz offen: "Manche schämen sich ja dafür, weil sie einfach Schiss davor haben. Aber ich war wirklich auf einer Sonderschule."

