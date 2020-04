Claudia Obert (58) hält ein offenes Sex-Pläuschchen! Dank ihres Auftritts bei Promis unter Palmen ist die Geschäftsfrau gerade in aller Munde. Claudia machte in den vergangenen Wochen vor allem mit ihrer Liebe zu alkoholischen Getränken auf sich aufmerksam und wurde von den TV-Kollegen bereits auf den harten Entzug gesetzt. Zuletzt plauderte sie auch ganz offen über ihre früheren Sex-Partner. Doch wie sieht es eigentlich aktuell im Liebesleben des Reality-TV-Stars aus?

Im Gespräch mit Bild gesteht die 58-Jährige, dass es ihr aufgrund der aktuellen Situation und dem damit verbundenen Social Distancing gerade ziemlich an Erotik fehle. Sie könne ihren Liebschaften, die überall auf der Welt verteilt auf sie warten würden, so nicht nachgehen. "Aber das stört mich auch nicht. Ich wollte das alles sowieso ruhiger angehen lassen. Ich bin jetzt 58 – so langsam wird der ganze Sex auch anstrengend", gibt sie sich gelassen.

Die aktuelle Techtelmechtel-Flaute hat aber noch einen ganz anderen Hintergrund, wie Claudia in dem Interview ebenfalls zugebt. Erst kürzlich habe sie sich Cortisol spritzen lassen müssen. "Ich kann mich kaum bewegen. Sag mir mal, wie ich da jetzt f***en soll?!", begründet sie die Enthaltsamkeit.

Sat.1 Claudia Obert bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Claudia Obert im Juli 2019 in Berlin



