Endlich wieder Nachschub fürs Binge-Watching! Aufgrund der aktuellen Situation erfreuen sich weltweit wenige Unternehmen eines so großen Erfolges und Zuwachses wie die Streamingdienstleister Netflix und Co. Gierig lecken sich die Zuschauer die Finger nach neuen Serien, Filmen und Dokus, da sie aktuell die meiste Zeit zu Hause verbringen müssen. Netflix hat nun bekannt gegeben, worauf sich die Abonnenten im kommenden Monat freuen können.

Serienjunkies kommen im Mai voll auf ihre Kosten, denn gleich sechs brandneue Formate gehen auf Netflix an den Start, wie das Portal nun öffentlich machte. Am 1. Mai läuft die historische Drama-Miniserie "Hollywood" an, die die Geschichte einer Gruppe von aufstrebenden Filmemachern erzählt, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Durchbruch schaffen wollen. Kurz darauf kommt "Valeria", eine romantische Reihe, die sich um eine Autorin mit einer Schreibblockade dreht. Auch die französische Musical-Miniserie "The Eddy" dürfte interessant werden. Darin gerät ein Pariser Jazzklub im Herzen der französischen Metropole in Gefahr.

Auch Fans von Dokureihen kommen auf ihre Kosten: Am 11. Mai geht die Sendung "Gerichtsverfahren in den Medien" an den Start, in der beleuchtet wird, wie Medien die Urteile diverser Prozesse beeinflusst haben. Actionliebhaber und Krimifreunde werden ebenfalls ihre Freude haben. Am 24. wird auf Netflix "Rugal" verfügbar sein, eine südkoreanische Crime-Serie über einen Polizisten, der eine landesweit agierende, kriminelle Organisation zu Fall bringen will. Hollywoodstar Steve Carell (57) beansprucht ab dem 29. Mai dann noch die Lachmuskeln der Streamingnutzer. Seine Comedyreihe "Space Force" erzählt von der Gründung einer Weltraumarmee als neue Streitkraft des US-Militärs – und nimmt damit gehörig den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump (73) aufs Korn.

SAEED ADYANI/NETFLIX Szenenbild aus der Serie "Hollywood"

Netflix Szenenbild der Netflix-Serie "Valeria"

Lou Faulon/Netflix Szenenbild aus der Serie "The Eddy"

Aaron Epstein/Netflix Steve Carell in der Comedyserie "Space Force"



