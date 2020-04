JayJay Jackpot ist im Alter von 32 Jahren an Organversagen gestorben. Die Erkrankung begleitet die YouTuberin schon ihr ganzes Leben: Seit ihrer Kindheit litt sie an einem Herzfehler und war stark untergewichtig. 2018 wog die Erklär-Blondine gerade einmal 38 Kilo und wurde sogar von Ärzten gewarnt, sie sei zu dünn und würde somit das nächste Weihnachtsfest kaum noch überstehen. "Das ist bei mir irgendwie ein Auf und Ab. Ich kriege mich irgendwie immer wieder da raus", gab sie sich in einem Interview mit Sat.1 noch kämpferisch. Am Ende verlor JayJay den langen Kampf gegen ihre Erkrankung dann traurigerweise doch.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de