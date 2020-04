Was Selena Gomez (27) in ihrem jungen Leben durchmachen musste, geht auch an Amy Schumer (38) nicht spurlos vorbei. Seit Jahren hat die Musikerin mit gesundheitlichen Problemen und auch mit privatem Kummer zu kämpfen. Dass sie zudem mit dem Druck der Öffentlichkeit zurechtkommen muss, hält die Komikerin im gemeinsamen Gespräch für Interview Magazine für eine regelrechte Bürde. "Ich denke, die Leute machen sich Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Sollten wir uns Sorgen um dich machen?", fragte die Blondine empathisch. "Es geht mir gut", antwortete Selena daraufhin und demonstrierte ihren Lebensmut.

