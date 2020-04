Wie sieht bei Yeliz Koc (26) die Familienplanung aus? Die ehemaliger Der Bachelor-Kandidatin befindet sich aktuell auf Ibiza in häuslicher Isolation. Doch, auch aus der Ferne hält sie ihre Follower via Instagram auf dem Laufenden. Dabei gab sie schon so manches intime Detail aus ihrem Leben preis und verriet zuletzt, dass sie hormonell verhüte: "Ich nehme den GinoRing." Kinder schließe die Reality-TV-Beauty für die Zukunft trotzdem nicht aus...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de