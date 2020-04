Jorge Gonzalez (52) feiert 2020 sein zehnjähriges TV-Jubiläum! Heute kennt man den Fernsehstar vor allem als bunten Vogel bei Let's Dance. Als Juror gibt er nicht nur fachkundige Bewertungen – sondern überrascht in jeder Sendung mit einem neuen, skurrilen Look. Ganz nach dem Motto "Drama, Drama, Style, Couture", wie er es einmal selbst in einem Promiflash-Interview formulierte. Was man dabei fast vergisst: Jorges Karriere hat nicht in der Tanzsendung begonnen – sondern bei Germany's next Topmodel. Vor zehn Jahren ist er Catwalk-Trainer in der Model-Schmiede von Heidi Klum (46) gewesen. Aber wie kam es damals dazu? Für Promiflash schaut Jorge auf den Beginn seiner Karriere zurück!

