Vor wenigen Wochen verblüfften Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62) ihre Fans mit einer überraschenden News: Sie haben geheiratet! Nachdem kurz Verwirrung aufgetreten war, weil der Unternehmer eine Hochzeit dementiert hatte, klärte die Beauty schnell auf, dass sie verheiratet sind, bisher aber nur nach US-amerikanischem Gesetz. Eine Trauung in Deutschland wollten die zwei so schnell wie möglich nachholen – oder doch nicht? Nathalie und Frank ändern ihre neuen Hochzeitsplanungen nun doch noch mal ab!

In einem Interview mit RTL spricht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun Klartext, wie es um ihre zweite Zeremonie gestellt ist. "Durch die Coronakrise und das Hin- und Herreisen, das Studieren, kam es jetzt noch nicht zur offiziellen Heirat und wir wissen auch nicht, ob wir das überhaupt groß machen werden", plaudert die Beauty offen aus.

Momentan sei vor allem der Medienunternehmer zufrieden, so wie es ist. Immerhin kann ihnen der 2. Februar nicht genommen werden, gaben sie sich an diesem Tag in der US-Stadt Nashville das Jawort. Glaubt ihr, Nathalie und Frank werden noch mal vor den Traualtar schreiten? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

Anzeige

Getty Images / Oliver Hardt Frank Otto und Nathalie Volk, Oktober 2016

Anzeige

SWR/Baschi Bender Nathalie Volk und Frank Otto im SWR-Studio

Glaubt ihr, Nathalie und Frank werden noch mal vor den Traualtar schreiten? Ja, mit Sicherheit! Nein, ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de