Oliver Pocher (42) zieht erneut über seinen Lieblingspromi Michael Wendler (47) her! Am Montag war es so weit: Michael machte seiner Freundin Laura (19) einen Heiratsantrag! Über den Dächern von Köln hielt der Musiker um die Hand der 19-Jährigen an – und sie sagte: ja! Die Verlobung der beiden kann Oli natürlich nicht unkommentiert lassen: "Er hat endlich nach langem Hin und Her und jetzt, kurz bevor Laura bei Let's Dance rausfliegt, nochmal gesagt, möchtest du mich bitte adoptieren – äh heiraten?", witzelt der 42-Jährige in seiner Instagram-Story. Fängt damit der Beef zwischen Pocher und Wendler wieder von vorne an? Schließlich gab es schon einmal Streit zwischen ihnen!

