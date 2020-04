In Aaron Carters (32) Liebesleben ging es zuletzt ziemlich rund. Nachdem der Sänger im Januar die Beziehung zu seiner Freundin Melanie Martin offiziell gemacht hatte, gab er vor wenigen Wochen an, wieder Single zu sein. Umso überraschender kommt jetzt diese Nachricht für die Fans: Aaron und Melanie sind nicht nur wieder glücklich vereint, die beiden erwarten auch gemeinsamen Nachwuchs. "Wir sind schwanger", freut sich Aaron in seinem Livestream auf Instagram.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de