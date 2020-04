Anfang des Jahres stand Wioleta Psiuk (28) noch für die zehnte Ausgabe der RTL-Kuppelshow Der Bachelor vor der Kamera, um das Herz des Junggesellen Sebastian Preuss (29) zu erobern – leider ohne Erfolg. Und spätestens jetzt dürften die Männer bei ihr Schlange stehen, denn: Die 28-Jährige meldet sich verführerisch aus dem Bett und ließ tief blicken. Fans rätseln: Ist die Beauty etwa nackt?

Warme Sonnenstrahlen im Gesicht, wuschelige Haare und ein unwiderstehlicher Blick: So supersexy präsentierte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin auf Instagram. Das Bild zeigt Wio in eine riesige weiße Kuscheldecke eingemummelt. "Ich wünschte, ich würde auch so aussehen, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint", schwärmt eine Userin unter das Pic. Anderen Followern sticht ein pikantes Detail ins Auge: Unter der Decke blitzt ihre unbekleidete Schulter hervor. "Du bist gerade nackt, oder?", lautet ein anderer Kommentar, den das Model aber ganz ladylike unbeantwortet lässt.

Im Gegensatz dazu macht die Beauty nach der Bachelor-Pleite aber kein Geheimnis aus ihrem Liebesleben. "Single like a Pringle", verriet sie im Promiflash-Interview. Ob sie für ihren Mr. Right selber zur Bachelorette werden würde? "Ich würde immer sagen: 'Sag niemals nie!' Es steht noch alles in den Sternen", sagte die Influencerin.

Instagram / wioleta_daria Ex-Bachelor-Kandidatin Wioleta Psiuk

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im April 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, TV-Darstellerin

Wie gefällt euch das Bild von Wioleta Psiuk im Bett? 129 Stimmen 88 Es ist ein sehr schönes Foto! 41 Ich finde, sie zeigt zu viel nackte Haut!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de