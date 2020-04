Bekommt Bastian Yotta (43) bald Ärger mit dem Gesetz? Der Promi-Prolet, der aktuell in der vorher aufgezeichneten Sendung Promis unter Palmen zu sehen ist, sorgt jüngst wieder für Skandal-Schlagzeilen. Es sind nämlich Videos, die über vier Jahre zurückliegen, aufgetaucht, in denen der Wahlamerikaner vermeintlich frauenverachtende Aussagen traf. Er selbst gab hingegen an, dass diese zusammengeschnitten wurden. Jetzt wurde aber anscheinend wegen genau dieser Clips Strafanzeige gegen den Selfmade-Muskelmann gestellt.

Wie RTL nun erfahren hat, sollen die polarisierenden Yotta-Clips den Berliner Verein "Liebe wen Du willst e.V." so schockiert haben, dass er diese nun juristisch durchleuchten lassen will. "Wir haben bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige gestellt, weil man so ein Verhalten nicht dulden und hinnehmen kann. Die Inhalte widern mich an. Es ist frauenfeindlich, es ist frauenverachtend", verriet der Vereinsgründer Steve Hildebrandt im Interview. Für ihn sei vor allem das Video, in dem Bastian behauptet, betrunkene Frauen abgeschleppt und verführt zu haben, ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer von Sexualstraftaten.

Yotta selbst zeigt sich mit Blick auf das Geschehen augenscheinlich verständnisvoll: "Ich respektiere diesen Weg. Die Organisation hat Gutes im Sinn und geht gegen mein altes Ich vor", gab er gegenüber RTL an. Er glaube aber auch, dass der Verein wisse, dass er sich geändert habe. Bastian soll bereits ein Telefonat mit Steve Hildebrandt geführt haben.

"Promis unter Palmen"-Kandidat Bastian Yotta

Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Bastian Yotta, Reality-TV-Star



