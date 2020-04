Damit hat wohl niemand gerechnet: Fiona Erdmann (31) gibt gerade in einem aktuellen Bunte-Interview bekannt, dass sie schwanger ist! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin bekommt mit ihrem Partner Mohammad, den sie bisher ebenfalls noch nicht der Öffentlichkeit vorstellt, ihr erstes Baby. Schon im September soll der Nachwuchs zur Welt kommen. Zu Beginn der Schwangerschaft plagte das Paar allerdings schwere Ängste, denn Fiona hatte nicht nur einmal eine starke Blutung. Doch inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Nach der Geburt des Kindes will das Paar 2021 sogar vor den Traualtar treten.

