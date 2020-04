Désirée Nick (63) durfte zu Promis unter Palmen zurückkehren – um sofort wieder rauszufliegen! Am Mittwoch sorgte das Comeback der spitzesten Zunge Deutschlands in der Show für mächtig Furore. Nachdem Claudia Obert (58) vor lauter Stress mit ihren Mitbewohnern hingeworfen hatte, war es an der Autorin, nachzurücken. Und dabei ließ sie sich keine Gelegenheit entgehen, ihren Rivalen eins auszuwischen. Vor allem Carina Spack (23) und Bastian Yotta (43) bekamen ihr Fett weg. Nach dem Spiel, bei dem sich Désirée auch noch einen Muskelfaserriss zuzog, wurde sie nach Hause geschickt. Ganz nach Plan, wie Matthias Mangiapane (36) Promiflash verriet: "Wir hatten vor Längerem im Haus beschlossen gehabt, dass, wenn jemand wieder zurück ins Haus kommt und nicht durchs Spiel gesichert ist, dass die Person am gleichen Tag wieder das Haus verlässt."

