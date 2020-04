Ding, ding, ding – der Promis unter Palmen-Ring ist eröffnet! In Folge fünf kehrte Désirée Nick (63) zurück in die Villa, und besonders Carina Spack (23) hätte gut und gerne auf das Comeback der Kabarettistin verzichten können. Immerhin waren die beiden schon vor Désirées Aus heftig aneinandergeraten. Jetzt, wo die Rivalinnen wieder aufeinandertrafen, machten sie genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Aber wer hat im Mega-Zoff den Kürzeren gezogen?

Kaum hatte Désirée wieder einen Fuß in die Villa gesetzt, holte sie auch schon zur ersten verbalen Klatsche aus. Als Carina nämlich erklärte, dass sie noch einen BH anziehen wolle, bevor sie sich mit den anderen zusammensetzt, stichelte die 63-Jährige: "Du lebst doch von deinen Hupen, was ist denn sonst noch da?" Sie habe alles, was es braucht, eine Schlampe zu sein. Aber mache einfach nichts daraus. Auf diese Diskussion wollte sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin nicht einlassen. Aber als Désirée ihr dann noch vorwarf zu nuscheln, konnte sie sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Hör zu, dann verstehst du mich auch. Ansonsten schraub das Hörgerät höher."

Nach dieser hitzigen Diskussion fasste Mitstreiter Tobias Wegener (27) zusammen: "Die schenken sich auf jeden Fall nichts." Am Abend ihres erneuten Rauswurfs nutzte Désirée noch einmal die Gelegenheit, um Carina eine saftige Ansage zu machen: "Also heute zu mir zu sagen, 'tu mal dein Hörgerät rein...'. [...] Du solltest dich in Bescheidenheit und Respekt üben." Dafür gab es von der 23-Jährigen lediglich ironischen Applaus.

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobi, Matthias, Désirée, Carina und Janine bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Carina Spack bei "Promis unter Palmen"



