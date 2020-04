Zwischen Rebecca und Tim geht es heiß her! Die beiden können bei Big Brother die Finger nicht voneinander lassen und sorgen mit ihren intensiven Streicheleinheiten für jede Menge Gerüchte. Die Kandidaten hocken nun schon seit fast drei Monaten aufeinander. Im Gegensatz zu früheren Staffeln gab es aber noch keinen TV-Sex – bis jetzt? Haben Rebecca und Tim im Gewächshaus ein Schäferstündchen eingelegt?

In der aktuellen Folge suchten die Turteltauben nach einem ungestörten Ort und entschieden sich letztendlich für den Tisch im Gewächshaus. Allem Anschein nach ging es dann zur Sache – doch hatten die zwei wirklich Sex? Rebecca fand den Platz nicht ganz so ideal: "Bequem ist das nicht", beschwerte sie sich. Danach wollte die Blondine das Ganze am liebsten vertuschen: "Wir tun so, als wäre nichts passiert", versuchte sie Tim einzutrichtern. Aber der hatte schon vorher klar gemacht, was die beiden planten: "Wir wollen f*cken!" Auch im späteren Einzelinterview machte der Student daraus kein großes Geheimnis: "Man kann sich ja denken, was da passiert ist."

Auf Twitter sorgte die Aktion der beiden für ordentlich Reaktionen. Doch nicht alle glauben, dass die beiden wirklich intim wurden. "Haben die grad im Schuppen miteinander geschlafen?", fragte ein Nutzer der Plattform. Ein anderer konnte das nicht glauben und konterte: "Die haben höchstens Händchen gehalten, mehr nicht."

Big Brother, Sat.1 "Big Brother"-Kandidaten Rebecca Zöller und Tim

© SAT.1 Rebecca Zöller und Tim bei "Big Brother"

Sat.1 Rebecca und Tim im April 2020



