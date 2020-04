Nathalie Volk (23) plaudert aus dem Nähkästchen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Frank Otto (62) sind bereits seit vier Jahren ein Paar – und die Beauty hat kein Problem, Blicke hinter die Schlafzimmertüren zuzulassen. So hatte sie in einem Interview schon ein paar ganz intime Details offenbart. Und auch jetzt überrascht die 23-Jährige wieder mit einem Geständnis: Sie hatte Geschlechtsverkehr, als sie auf Drogen war!

Auf Instagram stellte sich Nathalie vor Kurzem den Fragen ihrer Fans. Was sei das Schlimmste, was sie jemals getan hätte, wollte dabei ein User wissen. "Sex auf LSD. Das ist aber alles Vergangenheit", verriet sie ganz offen. Die bewusstseinsverändernde, illegale Substanz kann beim Konsum Halluzinationen hervorrufen. Wieso genau die Erfahrung für sie so schlimm gewesen war, behielt sie jedoch für sich.

Auch einen Blick unter ihre Kleidung – im übertragenen Sinne – ließ Nathalie bei der Gelegenheit zu, in dem sie erklärte: Sie habe einiges an Bodyschmuck. Insgesamt sechs Tattoos zieren ihren Körper sowie Piercings an der Brustwarze und dem Bauchnabel.

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk, 2017

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, Model

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk im März 2020



