In der gestrigen Promis unter Palmen-Folgen lagen die Nerven blank! Schon länger wurde die Luft auf der Trauminsel Thailands immer dünner und die Gruppendynamik zwischen den prominenten Inselbewohnern schien sich in eine neue Richtung zu entwickeln – und dabei geriet vor allem Luxuslady Claudia Obert (58) ins Kreuzfeuer. In der fünften Episode der Reality-TV-Show kam es sogar zu richtigem Mobbing – viele Fans sind davon entsetzt!

Nachdem Claudia das Handtuch und den Bikini von Mitbewohnerin Carina Spack (23) in den Garten geworfen hatte, platzte dieser der Kragen: Der Freundin von Reality-Darsteller Serkan Yavuz (27) gingen daraufhin Beschimpfungen wie "H*re" über die Lippen. Gemeinsam mit Matthias Mangiapane (36) und Bastian Yotta (43) schmiedete Carina Rachepläne, stürmte schließlich mit Basti und Janine Pink (33) das Zimmer von Claudia und warf ihr folgende Zeilen an den Kopf: "Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut." Für viele Facebook-Nutzer ging das eindeutig zu weit. "Man muss Claudia nicht mögen, aber Respekt hat jeder Mensch verdient", "Wie mit Claudia umgegangen wird, das ist unmöglich" und "Was da jetzt abgeht, geht gar nicht! Mir tut die Frau echt leid! Was die anderen da veranstalten, ist unter jeder Sau", zeigten sich die Leser erschüttert.

Einigen Zuschauern kamen sogar die Tränen. Eine Leserin schrieb: "Musste gerade so weinen. Denn mir ging es am Arbeitsplatz genauso. Wollte gute Arbeit machen und das wurde wohl nicht so gern gesehen. Ich wurde so sehr seelisch verletzt, dass ich sehr krank geworden bin. Niemand sollte so respektlos zu jemandem sein."

Dass Claudia schließlich auch Tränen vergoss, dürften die Promiflash-Leser, die an einer Umfrage zum Thema teilnahmen, im Hinterkopf gehabt haben. Von stolzen 8.319 Votern (Stand 23. April, 7:16 Uhr) waren ganze 7.762 Fans (93,1 Prozent) auf der Seite der TV-Außenseiterin. In ihren Augen ging das Mobbing zu weit, niemand habe es verdient, so behandelt zu werden. Lediglich 557 Umfrage-Teilnehmer (6,7 Prozent) waren da anderer Meinung und gaben an, dass Claudia nicht ganz unschuldig an der Situation gewesen sei.

Carina Spack, "Promis unter Palmen"-Kandidatin

Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"



