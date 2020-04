Alessio Lombardi (4) scheint eindeutig in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Sarah (27) und Pietro (27) treten zu wollen. In aktuellen Instagram-Clips sieht man den Promi-Sprössling beim Performen mit seiner berühmten Mama. Auch Pie teilte schon des Öfteren das musikalische Talent seines Erbens – er würde ihm dabei helfen, sollte er Musiker werden wollen. "Also wenn ich in der DSDS-Jury bin, bekommt der die goldene CD natürlich. Ich werde ihn auf seinem Weg auch immer unterstützen, egal ob er Sänger werden will oder Tänzer oder Prima-Ballerina, egal, das ist mein Sohn. Ich stehe zu ihm", verriet der "Bella Donna"-Interpret vor einigen Wochen im Promiflash-Interview.

