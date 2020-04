In den vergangenen Tagen deuteten bereits einige Indizien darauf hin, dass Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) heimlich geheiratet haben. Nicht nur, dass die Influencerin kürzlich ihren Instagram-Namen in "Angelina Pannek" geändert hat – in einer Story trug sie außerdem einen Klunker, der stark an einen Ehering erinnerte. Tja, und was soll man sagen – die beiden haben sich tatsächlich heimlich getraut und bestätigen ihre Hochzeit jetzt im Netz.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de