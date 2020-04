Die Promis unter Palmen-Fans finden das Mobbing gegen Claudia Obert (58) zu heftig! In der letzten Folge der TV-Show hatte es die Mode-Unternehmerin nicht leicht. Carina Spack (23) bezeichnete sie als "H*re" und Bastian Yotta (43) verglich sie mit einem Eiterpickel. Die Zuschauer zeigten sich geschockt: "Was da jetzt abgeht, geht gar nicht! Mir tut die Frau echt leid! Was die anderen da veranstalten, ist unter aller Sau", lautete nur eine Reaktion via Facebook. Und auch die Promiflash-Leser empfinden das Verhalten von Yotta und Co. als unangemessen...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de