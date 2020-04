Jennifer Frankhauser (27) versüßt ihren Fans die häusliche Isolation mit einem sexy Schnappschuss. Die Influencerin fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper und geizt auf ihren Social-Media-Kanälen nicht mit ihren Reizen – den rund 440.000 Followern gefällt es. Regelmäßig wird die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) mit Komplimenten überhäuft. Und mit diesem heißen Bikini-Foto bringt sie ihre Community jetzt einmal mehr um den Verstand.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Jenny ein Bild, das während eines Bade-Ausflugs entstanden sein muss. In einem schwarzen Zweiteiler, der ihre Kurven perfekt in Szene setzt, liegt sie auf einer roten Decke und knabbert verführerisch an einer Weintraube. Dieser Anblick lässt vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans höherschlagen. "Wow! Das ist ja mal ein echt sexy Bild von dir" oder "ein Sonnenschein der Versuchung", schwärmen die User in den Kommentaren.

Einer anderen Followerin sticht bei dem Beitrag etwas ganz anderes ins Auge. Jenny präsentiert sich ungeschminkt und total natürlich: "Finde, es steht dir total gut, ohne die Fake-Wimpern. Ich mag das echt leiden." Wie gefällt euch das Bikini-Foto der ehemaligen Dschungelcamp-Gewinnerin? Stimmt ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit blonder Mähne

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, April 2020



