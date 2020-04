Der Entschluss steht fest: Henning Merten und Denise Kappés (29) wünschen sich ein gemeinsames Kind! Erst vor wenigen Tagen sorgte das YouTube-Paar für Spekulationen. Via Instagram hatten die beiden ein Turtelbild geteilt, auf dem der Berliner seine fünf Finger zeigte – für die Fans ein klares Zeichen, dass Nachwuchs ins Haus steht. In seiner Instagram-Story sorgte das Couple jetzt für Klarheit: "Wir wollen nochmal Eltern werden! Also wir wollen das erste Mal gemeinsam Eltern werden", verkündete Denise stolz. Eine aktuelle Schwangerschaft können die beiden allerdings noch nicht bestätigen – doch sicher müssen sich die Anhänger des Paares nicht mehr allzu lange gedulden!

